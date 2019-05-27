//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортКоноплянка рассказал, как чувствует себя после травмы

Коноплянка рассказал, как чувствует себя после травмы


фото: ffu.ua
Полузащитник немецкого "Шальке" Евгений Коноплянка поделился впечатлениями, как чувствует себя в составе сборной Украины

Интервью с Коноплянкой получилось в программе "Профутбол".

"Для тех, кто не получал достаточно игровой практики (не указывать на них пальцами) это, безусловно, большой плюс. Ведь есть время набрать форму. Лично я до этого дней 5 отдыхал с семьей. Можно сказать, попал с лежака на бал! Нужно набирать форму. Мы проведем товарищеский матч с "Днепром-1", который готовится к старту в УПЛ. Надеюсь, Серега Кравченко успеет свои старые кости подлечить и примет участие в этом поединке", - сказал экс-полузащитник "Днепра".

Товарищеский поединок сборной с днепрянами состоится в среду, 29 мая.

Евгений Коноплянка перед приездом в сборную несколько недель не выходил на поле в составе "Шальке" из-за травмы.

  • 23 мая игрок немецкого "Шальке" Евгений Коноплянка выложил яркую фотографию, как он готовится к выезду в лагерь сборной Украины.
  • 24 апреля стало известно, что украинский полузащитник "Шальке" Евгений Коноплянка не поможет немецкому клубу в ближайших матчах из-за травмы бедра.
  • 7 мая главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко объявил список игроков с иностранных чемпионатов, которые прибудут на ближайший сбор команды.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

27 мая, 2019 понедельник

больше новостей

27 мая, 2019 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать