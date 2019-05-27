Коноплянка рассказал, как чувствует себя после травмы
Интервью с Коноплянкой получилось в программе "Профутбол".
"Для тех, кто не получал достаточно игровой практики (не указывать на них пальцами) это, безусловно, большой плюс. Ведь есть время набрать форму. Лично я до этого дней 5 отдыхал с семьей. Можно сказать, попал с лежака на бал! Нужно набирать форму. Мы проведем товарищеский матч с "Днепром-1", который готовится к старту в УПЛ. Надеюсь, Серега Кравченко успеет свои старые кости подлечить и примет участие в этом поединке", - сказал экс-полузащитник "Днепра".
Товарищеский поединок сборной с днепрянами состоится в среду, 29 мая.
Евгений Коноплянка перед приездом в сборную несколько недель не выходил на поле в составе "Шальке" из-за травмы.
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