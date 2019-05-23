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Espreso.tvСпортКоноплянка показал себя суперменом и взял курс на сборную Украины

Коноплянка показал себя суперменом и взял курс на сборную Украины


фото: ffu.ua
Игрок немецкого "Шальке" Евгений Коноплянка выложил яркую фотографию, как он готовится к выезду в лагерь сборной Украины

Фото украинец опубликовал на своей странице в instagram.

Коноплянка из-за травмы пропустил последние матчи "Шальке", но готовится к поездке в Украину на июньский сбор команды Андрея Шевченко. Накануне экс-полузащитник "Днепра" показал, как собирается на выезд, ныряя в бассейн в позе супермена. Фотографию футболист так подписал: "Взял курс на сборную".

Сбор национальной команды начнется в Харькове 25 мая. Отборочные матчи Евро-2020 против Сербии и Люксембурга состоятся соответственно 7-го и 10 июня.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Взял курс на сборную

Публикация от Yevhen Konoplyanka (@ konoplyanka.official)

  • Напомним, 24 апреля стало известно, что украинский полузащитник "Шальке" Евгений Коноплянка не поможет немецкому клубу в ближайших матчах из-за травмы бедра.
  • 7 мая главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко объявил список игроков с иностранных чемпионатов, которые прибудут на ближайший сбор команды.

 

 

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