Коноплянка показал себя суперменом и взял курс на сборную Украины

23 мая, 2019, 09:50

Игрок немецкого "Шальке" Евгений Коноплянка выложил яркую фотографию, как он готовится к выезду в лагерь сборной Украины

Фото украинец опубликовал на своей странице в instagram.

Коноплянка из-за травмы пропустил последние матчи "Шальке", но готовится к поездке в Украину на июньский сбор команды Андрея Шевченко. Накануне экс-полузащитник "Днепра" показал, как собирается на выезд, ныряя в бассейн в позе супермена. Фотографию футболист так подписал: "Взял курс на сборную".

Сбор национальной команды начнется в Харькове 25 мая. Отборочные матчи Евро-2020 против Сербии и Люксембурга состоятся соответственно 7-го и 10 июня.