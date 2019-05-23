Коноплянка показал себя суперменом и взял курс на сборную Украины
23 мая, 2019, 09:50
Игрок немецкого "Шальке" Евгений Коноплянка выложил яркую фотографию, как он готовится к выезду в лагерь сборной Украины
Фото украинец опубликовал на своей странице в instagram.
Коноплянка из-за травмы пропустил последние матчи "Шальке", но готовится к поездке в Украину на июньский сбор команды Андрея Шевченко. Накануне экс-полузащитник "Днепра" показал, как собирается на выезд, ныряя в бассейн в позе супермена. Фотографию футболист так подписал: "Взял курс на сборную".
Сбор национальной команды начнется в Харькове 25 мая. Отборочные матчи Евро-2020 против Сербии и Люксембурга состоятся соответственно 7-го и 10 июня.
- Напомним, 24 апреля стало известно, что украинский полузащитник "Шальке" Евгений Коноплянка не поможет немецкому клубу в ближайших матчах из-за травмы бедра.
- 7 мая главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко объявил список игроков с иностранных чемпионатов, которые прибудут на ближайший сбор команды.