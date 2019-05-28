Филиппины высылают обратно в Канаду тонны мусора. Угрожают оставить их в океане
В случае, если страна откажется его принимать - Дутерте грозит просто оставить их в канадских территориальных водах в 22 км к берегу, передает ВВС .
Мусор уже несколько лет вызывает между двумя странами дипломатические споры.
Известно, что контейнеры с мусором, которые были направлены из Канады в островную страны, должны были содержать только пластиковые бутылки на переработку. Впрочем впоследствии выяснилось, что среди бутылок также оказались бумага, подгузники и другие бытовые отходы.
"Очевидно, что Канада не воспринимает ни эту проблему, ни нашу страну серьезно", - прокомментировал ситуацию пресс-секретарь президента Сальвадор Панело.
Ранее Дутерте заявлял, что канадцы "превращают его страну в помойку".
Ранее Оттава согласилась убрать мусор назад, но реальных действий так и не дошло. 15 мая истек последний срок, когда канадская сторона должна была сделать это. 16 мая стали известно, что Филиппины решили отозвать своего посла и консулов из Канады.
"В результате этой оскорбительной задержки президент поручил соответствующим департаментам искать частную судоходную компанию, которая вернет мусора Канады в юрисдикцию", - заявил панели.
"Если Канада не примет мусора, мы оставим его в территориальных водах или за 12 морских миль от линии любого из берегов их страны", - пообещал представитель президента.
На угрозы действием Канада отреагировала быстрее. Оттава согласилась вывезти с территории Филиппин 69 контейнеров с мусором. Министр по охране окружающей среды Кэтрин МакКенна заявила, правительство уже подписал контракт с компанией Bolloré Logistics Canada: она займет отходы до конца июня.
Все расходы на подготовку груза, его транспортировки и утилизации Оттава берет на себя.
Как сообщается на сайте госзакупок Канады, ей это обойдется в 11,4 млн канадских долларов ($ 850 тыс.)
- Напомним, канадская арктика претерпела сильного влияния и будет продолжать нагреваться более чем вдвое сильнее, чем глобальная норма.