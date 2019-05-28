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Espreso.tvОбществоФилиппины высылают обратно в Канаду тонны мусора. Угрожают оставить их в океане

Филиппины высылают обратно в Канаду тонны мусора. Угрожают оставить их в океане


фото: News 1130
Президент Филиппин Родриго Дутерте приказал выслать обратно в Канаду тонны мусора

В случае, если страна откажется его принимать - Дутерте грозит просто оставить их в канадских территориальных водах в 22 км к берегу, передает ВВС .

Мусор уже несколько лет вызывает между двумя странами дипломатические споры.

Известно, что контейнеры с мусором, которые были направлены из Канады в островную страны, должны были содержать только пластиковые бутылки на переработку. Впрочем впоследствии выяснилось, что среди бутылок также оказались бумага, подгузники и другие бытовые отходы.

"Очевидно, что Канада не воспринимает ни эту проблему, ни нашу страну серьезно", - прокомментировал ситуацию пресс-секретарь президента Сальвадор Панело.

Ранее Дутерте заявлял, что канадцы "превращают его страну в помойку".

Ранее Оттава согласилась убрать мусор назад, но реальных действий так и не дошло. 15 мая истек последний срок, когда канадская сторона должна была сделать это. 16 мая стали известно, что Филиппины решили отозвать своего посла и консулов из Канады.

"В результате этой оскорбительной задержки президент поручил соответствующим департаментам искать частную судоходную компанию, которая вернет мусора Канады в юрисдикцию", - заявил панели.

"Если Канада не примет мусора, мы оставим его в территориальных водах или за 12 морских миль от линии любого из берегов их страны", - пообещал представитель президента.

На угрозы действием Канада отреагировала быстрее. Оттава согласилась вывезти с территории Филиппин 69 контейнеров с мусором. Министр по охране окружающей среды Кэтрин МакКенна заявила, правительство уже подписал контракт с компанией Bolloré Logistics Canada: она займет отходы до конца июня.

Все расходы на подготовку груза, его транспортировки и утилизации Оттава берет на себя.

Как сообщается на сайте госзакупок Канады, ей это обойдется в 11,4 млн канадских долларов ($ 850 тыс.)

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