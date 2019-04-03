Канада нагревается в среднем в два раза быстрее, чем остальной мир

3 апреля, 2019, 09:53

Канадская Арктика претерпела сильное влияние и будет продолжать нагреваться более чем вдвое сильнее, чем глобальная норма

Об этом свидетельствует новый отчет федерального правительства по климату, сообщает "Европейская правда" .

Изменения климата уже очевидны во многих частях страны и, по прогнозам, они активизируются, говорится в отчете.

Канадская Арктика претерпела сильного влияния и будет продолжать нагреваться более чем вдвое сильнее, чем глобальная норма.

В докладе говорится, что многие из уже зафиксированных эффектов, вероятно, являются необратимыми.

Среднегодовая температура Канады с 1948 года выросла примерно на 1,7 ° C. Наибольшее повышение Среднегодовая температура на севере Канады выросла примерно на 2,3 ° С.

"Хотя как человеческая деятельность, так и природные изменения климата способствовали потеплению в Канаде, доминирующим является человеческий фактор", - отмечается в отчете.

"Вполне вероятно, что более половины наблюдаемого потепления в Канаде обусловлено влиянием человеческой деятельности".

Доклад вышла, когда правительство ввело налоги на выбросы углерода в четырех из десяти провинций Канады за то, что они не ввели собственных планов борьбы с изменением климата.

Среди эффектов глобального потепления на окружающую среду Канады - экстремальные погодные условия.

Высокие температуры могут означать больше аномальной жары и высокий риск пожаров и засухи в некоторых частях страны.

Океаны, как ожидается, станут более кислотными и менее насыщенными кислородом, может нанести вред морской жизни.

Повышение уровня моря также может повысить риск затопления прибрежных территорий, а более интенсивное выпадение осадков может вызвать проблемы с наводнениями в городах.

Читайте также: Какое глобальное потепление: аномальные морозы превратили США в Сибирь. Фоторепортаж