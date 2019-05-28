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Espreso.tvОбществоБизнес прокомментировал возможный дефолт в Украине

Бизнес прокомментировал возможный дефолт в Украине


фото: ukranews
Объявления Украиной дефолта нарушит макроэкономическую стабильность, которая нужна для инвестиций и роста экономики

Об этом говорится в заявлении ЕБА .

Как отметили в ЕБА, объявления Украиной дефолта нарушит макроэкономическую стабильность, которая является залогом для инвестиций и роста экономики. Вместо этого органам власти следует объединить усилия для продолжения сотрудничества с МВФ.

"На сегодняшний день бизнес ожидает продолжения структурных реформ, задекларированных Украиной. Популизм и поспешные решения не должны становиться препятствием для развития. Ведь любые решения имеют свои последствия. Для инвесторов очень важна предсказуемость и прогнозируемость." Думаю, ни для кого не секрет, что далеко не каждый инвестор рискнет заходить в дефолтную страну, которая не имеет возможности отвечать за взятые на себя обязательства перед международными партнерами. И это, прежде всего, репутационный риск, который влечет за собой многие другие последствий ", - сказала ис авчий директор ЕБА Анна Деревянко.

Поэтому сейчас важно обезопасить страну от появления новых негативных факторов, которые дестабилизируют экономику, замедлят инвестиционную активность и экономический рост, добавили в ассоциации.

"Поэтому бизнес надеется, что все же курс на макроэкономическую стабильность, экономический рост Украины и привлечения прямых иностранных инвестиций будет продолжено", - говорится в заявлении.

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