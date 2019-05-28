БПП поддержит законопроект по "открытым спискам", - Герасимов

28 мая, 2019, 12:46

Председатель фракции БПП Артур Герасимов заявил, что фракция поддержит законопроект по "открытым спискам"

Об этом он заявил 28 мая в кулуарах парламента, передает Еспресо.TV

"Что касается законопроекта о временных следственных комиссиях, то наша фракция будет поддерживать этот законопроект. Сейчас он находится в регламентном комитете и опять же мы ждем соответствующего решения комитета. Как только он будет в сессионном зале, наша фракция будет поддерживать", - сказал он.

По словам Герасимова, по открытым спискам, то БПП неоднократно заявляла, что фракция поддержит законопроект.

"Сейчас рабочая группа завершила свою работу, она обработала законопроект и он, по моей информации, сбалансированный. Именно поэтому мы ожидаем решения профильного комитета и после того, как он будет в сессионном зале, мы обязательно перейдем к рассмотрению. Я искренне надеюсь, что еще до 21 июля, он будет проголосован в сессионном зале ", - сказал Герасимов.