БПП поддержит законопроект по "открытым спискам", - Герасимов
Об этом он заявил 28 мая в кулуарах парламента, передает Еспресо.TV
"Что касается законопроекта о временных следственных комиссиях, то наша фракция будет поддерживать этот законопроект. Сейчас он находится в регламентном комитете и опять же мы ждем соответствующего решения комитета. Как только он будет в сессионном зале, наша фракция будет поддерживать", - сказал он.
По словам Герасимова, по открытым спискам, то БПП неоднократно заявляла, что фракция поддержит законопроект.
"Сейчас рабочая группа завершила свою работу, она обработала законопроект и он, по моей информации, сбалансированный. Именно поэтому мы ожидаем решения профильного комитета и после того, как он будет в сессионном зале, мы обязательно перейдем к рассмотрению. Я искренне надеюсь, что еще до 21 июля, он будет проголосован в сессионном зале ", - сказал Герасимов.
- Напомним, что 21 мая после консультаций с председателями депутатских фракций и указа о роспуске Верховной Рады Зеленский подал законопроект об изменении системы выборов нардепов.
- Законопроект предусматривал выборы народных депутатов по пропорциональной избирательной системе с закрытыми списками, снижение барьера прохождения партий в Раду до 3% и отмены мажоритарной системы.
- Новый глава Администрации президента Андрей Богдан назвал его "компромиссным". Впрочем, народные депутаты его отклонили.
- В то же время, во время инаугурационной речи 20 мая Зеленский предлагал депутатам проголосовать за "Избирательный кодекс" с открытыми списками.
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