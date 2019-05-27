Зинченко рассказал, кто из "Динамо" может оказаться в "Манчестер Сити"
Слова Зинченко приводит программа "Большой футбол".
"Открою секрет: недавно Микель Артета интересовался моим мнением относительно одного игрока "Динамо". И в конце добавил, что ему надо ехать с этого чемпионата. Этот игрок - мой конкурент по позиции", - рассказал 22-летний игрок.
Слева в защите "Динамо" преимущественно выступает украинец Виталий Миколенко.
Зинченко также рассказал о том, что мог перейти в испанский "Бетис" прошлым летом.
"У меня была возможность перебраться в Бетис перед началом сезона. Мои представители даже прилетели в Испанию для согласования всех деталей, но, к счастью, трансфер не состоялся. От меня мало что зависело, но моей целью было закрепиться в "Манчестер Сити", - сказал Зинченко.
В прошлом сезоне Зинченко провел за "Манчестер Сити" 25 матчей, забил 1 гол и отдал 3 голевых паса, стал чемпионом Англии, обладателем Кубка страны и Кубка английской лиги.
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