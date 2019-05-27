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Espreso.tvСпортЗинченко рассказал, кто из "Динамо" может оказаться в "Манчестер Сити"

Зинченко рассказал, кто из "Динамо" может оказаться в "Манчестер Сити"


фото: REUTERS
Украинский защитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко рассказал о том, как ассистент Хосепа Гвардиолы Микель Артета интересовался у него одним из футболистов киевского "Динамо"

Слова Зинченко приводит программа "Большой футбол".

"Открою секрет: недавно Микель Артета интересовался моим мнением относительно одного игрока "Динамо". И в конце добавил, что ему надо ехать с этого чемпионата. Этот игрок - мой конкурент по позиции", - рассказал 22-летний игрок.

Слева в защите "Динамо" преимущественно выступает украинец Виталий Миколенко.

Зинченко также рассказал о том, что мог перейти в испанский "Бетис" прошлым летом.

"У меня была возможность перебраться в Бетис перед началом сезона. Мои представители даже прилетели в Испанию для согласования всех деталей, но, к счастью, трансфер не состоялся. От меня мало что зависело, но моей целью было закрепиться в "Манчестер Сити", - сказал Зинченко.

В прошлом сезоне Зинченко провел за "Манчестер Сити" 25 матчей, забил 1 гол и отдал 3 голевых паса, стал чемпионом Англии, обладателем Кубка страны и Кубка английской лиги.

  • Напомним, 24 мая украинский легионер "Манчестер Сити" Александр Зинченко рассказал о своем будущем в команде.
  • 22 мая немецкое издание SportBild опубликовало материал о новой звезде мирового футбола - украинском легионере "Манчестер Сити" Зинченко, которого в тексте называют Александром и Олегом.
  • 21 мая украинский защитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко опубликовал фото с завоеванными в этом сезоне кубками и выразил благодарность всем фанатам и одноклубникам.
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