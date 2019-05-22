Немецкое издание забавно спутало имя Зинченко

22 мая, 2019, 12:29

Немецкое издание SportBild написало материал о новой звезде мирового футбола - украинском легионере "Манчестер Сити" Зинченко, которого в тексте называют Александром и Олегом

Статья опубликована на SportBild .

В названии и в различных ссылкам украинского таланта "Ман Сити" Александра Зинченко несколько раз называют Олегом.

В частности, одна из фотографий подписана: "Пеп Гвардиола вместе с подопечным Олегом Зинченко", другая: "Кевин Де Бюйне и Олег Зинченко".