Немецкое издание забавно спутало имя Зинченко
22 мая, 2019, 12:29
Немецкое издание SportBild написало материал о новой звезде мирового футбола - украинском легионере "Манчестер Сити" Зинченко, которого в тексте называют Александром и Олегом
Статья опубликована на SportBild .
В названии и в различных ссылкам украинского таланта "Ман Сити" Александра Зинченко несколько раз называют Олегом.
В частности, одна из фотографий подписана: "Пеп Гвардиола вместе с подопечным Олегом Зинченко", другая: "Кевин Де Бюйне и Олег Зинченко".
- Напомним, 21 мая украинский защитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко опубликовал фото с завоеванными в этом сезоне кубками и выразил благодарность всем фанатам и одноклубникам.
- 22 мая одноклубник Украинский Александра Зинченко по "Манчестер Сити" Бернарду Силва показал, что до сих пор не убрал новогоднюю елку .
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