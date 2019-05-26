Сборная Украины потеряла голкипера перед матчами отбора Евро-2020
26 мая, 2019, 22:29
Сборная Украины по футболу из-за травмы потеряла голкипера Дениса Бойко перед играми отбора Евро-2020 против Сербии и Люксембурга
Об этом заявил главный тренер "Динамо" Александр Хацкевич, сообщает официальный сайт киевского клуба .
По его словам, Денис Бойко пропустит три недели из-за травмы.
"Что касается Дениса, то его травма оказалась серьезнее, чем мы предполагали. Он пропустит три недели, надеюсь, что все обойдется без операции", - сказал Хацкевич.
Бойко был вызван в сборную Украины на матчи отбора Евро-2020 против Сербии (7 июня) и Люксембурга (10 июня).
Сейчас в составе национальной команды остался только один голкипер - Андрей Пятов. Третий вратарь в заявке, Андрей Лунин находится в расположении сборной Украины U-20, которая участвует в ЧМ-2019 в Польше.
- 22 мая стало известно, что нападающий "Шахтера" и сборной Украины Жуниор Мораес пропустит ближайшие матчи отбора Евро-2020 из-за перелома двух ребер .
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