Сборная Украины потеряла голкипера перед матчами отбора Евро-2020

26 мая, 2019, 22:29

Сборная Украины по футболу из-за травмы потеряла голкипера Дениса Бойко перед играми отбора Евро-2020 против Сербии и Люксембурга

Об этом заявил главный тренер "Динамо" Александр Хацкевич, сообщает официальный сайт киевского клуба .

По его словам, Денис Бойко пропустит три недели из-за травмы.

"Что касается Дениса, то его травма оказалась серьезнее, чем мы предполагали. Он пропустит три недели, надеюсь, что все обойдется без операции", - сказал Хацкевич.

Бойко был вызван в сборную Украины на матчи отбора Евро-2020 против Сербии (7 июня) и Люксембурга (10 июня).

Сейчас в составе национальной команды остался только один голкипер - Андрей Пятов. Третий вратарь в заявке, Андрей Лунин находится в расположении сборной Украины U-20, которая участвует в ЧМ-2019 в Польше.