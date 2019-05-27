Укроборонпром испытал ракетный комплекс "Нептун"

27 мая, 2019, 16:03

Ракетный комплекс ЖК-360МЦ "Нептун" прошел огневые испытания на одном из военных полигонов Одесской области

Об этом сообщает пресс-служба Укроборонпрома в Facebook.

Во время испытаний проверялась работа целого ряда нововведений в конструкцию крылатой ракеты Р-360, говорится в сообщении.

Отмечается, что Р-360 получила новую головку самонаведения, которая позволяет захватывать цель в условиях сложного маневрирования.

Наголошуеься, что крылатая ракета получила и новый стартовый двигатель, обеспечивающий более активное выведение на маршевый участок полета, а также крылья и рули большей площади, которые должны повысить управляемость и маневренность Р-360.

В крылатой ракете заменена часть электронных и цифровых систем, которые должны обеспечить ее работу в сложных условиях. Среди этих нововведений - новый радиовысотомер, благодаря которому удалось уменьшить высоту полета Р-360, говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, именно этот параметр является одним из важнейших, поскольку чем меньше высота полета, тем сложнее противнику увидеть и перехватить крылатую ракету. И теперь Р-360 может лететь в считанных метрах над поверхностью. Это значительно уменьшает время для ее обнаружения, идентификации и перехвата, акцентируют в концерне.

Отмечается, что заменены составные части системы навигации, которые сейчас будут обеспечивать работу даже в условиях мощного использования противником средств радиоэлектронной борьбы.

Отмечается, что в целом, учитывая все изменения в крылатой ракете Р-360, а также ее возможности маневрировать на маршруте полета к цели, становится возможным обойти зоны противовоздушной обороны противника и уничтожить цель в тылу врага неожиданным ударом.

Справка.

ЖК-360МЦ "Нептун" - украинский береговой мобильный ракетный комплекс с прикорабельными ракетами Р-360. Комплекс имеет дальность стрельбы до 280 км. Максимальное количество ракет Р-360 в одном залпе: 24 единицы. Имеет интервал пуска в залпе от 3 до 5 сек. Время развертывания комплекса на новой позиции - до 15 минут.