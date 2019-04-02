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Украина вскоре испытает новые ракетные комплексы, - Турчинов

В ближайшее время планируется испытаниt новых мощных ракетных комплексов

Об этом секретарь СНБО Александр Турчинов заявил во время встречи своим первым заместителем Сергеем Кривоносом и президентом Украины Петром Порошенко, сообщает пресс-служба президента.

"В ближайшее время планируется испытание новых мощных ракетных комплексов и, учитывая очень важное значение их для укрепления обороны нашей страны, мы обращаемся с предложением вам лично принять участие в финальном этапе испытаний", - отметил Турчинов.

Он добавил, что большинство предприятий оборонной промышленности работают в штатном режиме и достаточно эффективно, в частности над выполнением ракетной программы, утвержденной решением СНБО.

Президент отметил, что новейшее ракетное вооружение после завершения испытаний, которые должны состояться в ближайшие дни, должны поступить на вооружение ВСУ.

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