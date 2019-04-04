Украина испытала ракетный комплекс "Ольха-М", который может попадать в цель на расстоянии 130 км

4 апреля, 2019, 17:19

Состоялось испытание нового модернизированного комплекса "Ольха-М", ракеты которого способны поражать цель на расстоянии 130 км

Об этом сообщает пресс-служба СНБО в Facebook.

Отмечается, что украинские конструкторы и производственники продолжали упорную работу по дальнейшему совершенствованию ракетной техники, и в четверг, 4 апреля, состоялись испытания модернизированного комплекса "Ольха-М", новые ракеты которого поражают цель уже на расстоянии 130 км.

По словам секретаря СНБО Украины Александра Турчинова, во время испытаний проверили применение новых ракет для уничтожения целей на максимальной дальности, а также точность и эффективность уничтожения цели.

"Также проверялась работа новой системы управления, эффективность нового навигационного оборудования, и качество работы новой системы управления пусками", - сообщил он.

Турчинов сообщил, что в ближайшее время ожидается завершение разработки нового поколения ракет этого класса, способных поражать цели на расстоянии более 200 километров.