Украина испытала ракетный комплекс "Ольха-М", который может попадать в цель на расстоянии 130 км
Об этом сообщает пресс-служба СНБО в Facebook.
Отмечается, что украинские конструкторы и производственники продолжали упорную работу по дальнейшему совершенствованию ракетной техники, и в четверг, 4 апреля, состоялись испытания модернизированного комплекса "Ольха-М", новые ракеты которого поражают цель уже на расстоянии 130 км.
По словам секретаря СНБО Украины Александра Турчинова, во время испытаний проверили применение новых ракет для уничтожения целей на максимальной дальности, а также точность и эффективность уничтожения цели.
"Также проверялась работа новой системы управления, эффективность нового навигационного оборудования, и качество работы новой системы управления пусками", - сообщил он.
Турчинов сообщил, что в ближайшее время ожидается завершение разработки нового поколения ракет этого класса, способных поражать цели на расстоянии более 200 километров.
Відео випробувань нового модернізованого комплексу “Вільха-М” - https://t.co/OcJTu6juqr pic.twitter.com/pIjlNLdWD7— Прес-служба РНБОУ (@rnbo_gov_ua) 4 апреля 2019 г.
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