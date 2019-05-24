Футболиста "Динамо" оценили в 25-30 млн евро
24 мая, 2019, 11:49
Полузащитника киевского "Динамо" Виктора Цыганкова оценили в 25-30 млн евро
Об этом сообщает areanapoli.it .
По данным итальянского издания, "Динамо" хочет получить за вице-капитана команды Виктора Цыганкова 25-30 млн евро. "Наполи" готов удовлетворить финансовые запросы Украинская по зарплате, но пока неизвестно, сделает улучшенное предложение по игрока, учитывая пожелания киевлян.
Источник отмечает, что Цыганков привлек внимание неаполитанцев еще во времена Маурицио Сарре, когда его команда встречалась с "Динамо" в Лиге чемпионов.
- Напомним, 23 мая стало известно, что киевское "Динамо" отказался продавать полузащитника Виктора Цыганкова "Наполи" за 18 млн евро .
- 23 мая "Наполи" начал переговоры о переходе партнера Виктора Цыганкова по сборной Украины Руслана Малиновского.
- 21 мая футбольный менеджер Ираклий Хведелиани назвал стоимость вице-капитана "Динамо" Виктора Цыганкова.
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