"Динамо" отказалось продавать Цыганкова "Наполи" за 18 млн евро
23 мая, 2019, 11:59
Киевское "Динамо" отказался продавать полузащитника Виктора Цыганкова "Наполи" за 18 млн евро
Об этом сообщает Football.ua .
По данным издания, "Наполи" обратился в "Динамо" с предложением о трансфере Виктора Цыганкова по 18 млн евро. Однако президент столичного клуба Игорь Суркис не стал рассматривать подобный запрос и сразу ответил отказом.
Действующий контракт Цыганкова с "Динамо" рассчитан до июня 2023 года. В этом сезоне футболист сыграл 45 матчей, забил 18 мячей и отдал 16 результативных передач.
- Напомним, 23 мая "Наполи" начал переговоры о переходе партнера Виктора Цыганкова по сборной Украины Руслана Малиновского.
- 21 мая футбольный менеджер Ираклий Хведелиани назвал стоимость капитана "Динамо" Виктора Цыганкова.
- В апреле Виктора Цыганкова третий раз подряд признано лучшим игроком тура УПЛ.
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