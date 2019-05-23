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Espreso.tvСпорт"Динамо" отказалось продавать Цыганкова "Наполи" за 18 млн евро

"Динамо" отказалось продавать Цыганкова "Наполи" за 18 млн евро


фото: shakhtar.com
Киевское "Динамо" отказался продавать полузащитника Виктора Цыганкова "Наполи" за 18 млн евро

Об этом сообщает Football.ua .

По данным издания, "Наполи" обратился в "Динамо" с предложением о трансфере Виктора Цыганкова по 18 млн евро. Однако президент столичного клуба Игорь Суркис не стал рассматривать подобный запрос и сразу ответил отказом.

Действующий контракт Цыганкова с "Динамо" рассчитан до июня 2023 года. В этом сезоне футболист сыграл 45 матчей, забил 18 мячей и отдал 16 результативных передач.

 

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