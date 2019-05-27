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Espreso.tvОперація об'єднаних силОккупанты активизировали на Донбассе "паспортизацию" населения, - разведка

Оккупанты активизировали на Донбассе "паспортизацию" населения, - разведка

Российские оккупационные администрации в "ЛНР/ДНР" активизировали меры по оформлению паспортов РФ местным жителям "первоочередной категории"

Об этом сообщил пресс-секретарь Минобороны Максим Праута, сообщает пресс-служба Минобороны.

"По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, российские оккупационные администрации на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях активизировали меры по оформлению российских паспортов местным жителям т.н. "первоочередной категории" (сотрудникам оккупационных администраций, "государственных" учреждений и силовых структур, в т.ч. военнослужащим 1-го (Донецк) и 2-го (Луганск) армейских корпусов ВС РФ)", - отметил спикер.

По словам Праут, командиры подразделений российско-оккупационных войск в принудительном порядке собирают средства с подчиненного личного состава с целью выполнения распоряжения командования по паспортизации.

"При этом, получение российских паспортов по ускоренной процедуре стоит значительно дороже, чем оплата их официального оформления", - отметил спикер.

В то же время среди местного населения ходят опасения, что в случае возобновления активных боевых действий большинство новоявленных "граждан РФ" дезертируют на российскую территорию, говорится в сообщении.

  • Напомним, что 24 апреля 2019 г. президент России Владимир Путин подписал указ   об упрощенном режиме выдачи российского гражданства жителям так называемых "ДНР" и "ЛНР".
  • 1 мая 2019 г. Путин подписал указ о выдаче паспортов РФ украинцам, которые уехали из оккупированного Донбасса и из Крыма.
  • На Донбассе российские оккупанты привлекают местное население в ряды боевиков, обещая гражданство РФ.
  • Оккупационные администрации в ОРДЛО на выполнение указаний Кремля усиливают пропаганду о предоставлении гражданства РФ населению т. н. "ЛНР" и "ДНР".
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