Оккупанты активизировали на Донбассе "паспортизацию" населения, - разведка

27 мая, 2019, 15:03

Российские оккупационные администрации в "ЛНР/ДНР" активизировали меры по оформлению паспортов РФ местным жителям "первоочередной категории"

Об этом сообщил пресс-секретарь Минобороны Максим Праута, сообщает пресс-служба Минобороны.

"По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, российские оккупационные администрации на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях активизировали меры по оформлению российских паспортов местным жителям т.н. "первоочередной категории" (сотрудникам оккупационных администраций, "государственных" учреждений и силовых структур, в т.ч. военнослужащим 1-го (Донецк) и 2-го (Луганск) армейских корпусов ВС РФ)", - отметил спикер.

По словам Праут, командиры подразделений российско-оккупационных войск в принудительном порядке собирают средства с подчиненного личного состава с целью выполнения распоряжения командования по паспортизации.

"При этом, получение российских паспортов по ускоренной процедуре стоит значительно дороже, чем оплата их официального оформления", - отметил спикер.

В то же время среди местного населения ходят опасения, что в случае возобновления активных боевых действий большинство новоявленных "граждан РФ" дезертируют на российскую территорию, говорится в сообщении.