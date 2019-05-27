МАУ возобновляет авиасообщение между Одессой и Вильнюсом
27 мая, 2019, 18:50
Авиакомпания "Международные Авиалинии Украины" летом восстанавливает авиасообщение Одесса - Вильнюс
Об этом сообщает пресс-служба МАУ.
Рейсы будут осуществляться из Международного аэропорта "Одесса" в аэропорт "Вильнюс" на самолетах Boeing 737-800, говорится в сообщении.
Отмечается, что рейсы будут осуществляться трижды в неделю: по понедельникам, четвергам и субботам.
Отмечается, что путешествие займет чуть меньше двух часов. Рейс PS179 Одесса-Вильнюс будет отправляться в 04:25 и прибывать в 06:15. Рейс PS180 Вильнюс-Одесса будет отправляться в 21:45 и прилетать в Одессу в 23:25.
Отныне количество прямых регулярных рейсов МАУ, связывающих Украину и Литву, возрастет с 14 до 17 рейсов в неделю, говорится в сообщении.
- Напомним, в марте авиакомпания МАУ открыла продажу билетов на прямые рейсы из Херсона в болгарский Бургас.
- 27 мая авиакомпания МАУ оставила в аэропорту 30 пассажиров рейса PS55 "Киев - Одесса" : во время посадки на борт их "забыли", не довезя из терминала к самолету, который полетел в Одессу без них.