МАУ возобновляет авиасообщение между Одессой и Вильнюсом

27 мая, 2019, 18:50

Авиакомпания "Международные Авиалинии Украины" летом восстанавливает авиасообщение Одесса - Вильнюс

Об этом сообщает пресс-служба МАУ.

Рейсы будут осуществляться из Международного аэропорта "Одесса" в аэропорт "Вильнюс" на самолетах Boeing 737-800, говорится в сообщении.

Отмечается, что рейсы будут осуществляться трижды в неделю: по понедельникам, четвергам и субботам.

Отмечается, что путешествие займет чуть меньше двух часов. Рейс PS179 Одесса-Вильнюс будет отправляться в 04:25 и прибывать в 06:15. Рейс PS180 Вильнюс-Одесса будет отправляться в 21:45 и прилетать в Одессу в 23:25.

Отныне количество прямых регулярных рейсов МАУ, связывающих Украину и Литву, возрастет с 14 до 17 рейсов в неделю, говорится в сообщении.