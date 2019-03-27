МАУ запускает рейс из Херсона в Бургас

27 марта, 2019, 10:19

Авиакомпания МАУ открыла продажу билетов на прямые рейсы из Херсона в болгарский Бургас

Об этом сообщает avianews.com.

Вылеты запланированы два раза в неделю в ночное время: с Херсона в Бургас в 22:20 каждый вторник и пятницу, из Бургаса в 00:40 по средам и субботам.

Билеты уже в продаже стоимостью от 5400 гривен в обе стороны (тариф Promo), который включает перевозки ручной клади до семи килограмм и одной чемоданы весом до 23 кг.

В летний сезон полеты запланированы до 27 сентября.