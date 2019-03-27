МАУ запускает рейс из Херсона в Бургас
27 марта, 2019, 10:19
Авиакомпания МАУ открыла продажу билетов на прямые рейсы из Херсона в болгарский Бургас
Об этом сообщает avianews.com.
Вылеты запланированы два раза в неделю в ночное время: с Херсона в Бургас в 22:20 каждый вторник и пятницу, из Бургаса в 00:40 по средам и субботам.
Билеты уже в продаже стоимостью от 5400 гривен в обе стороны (тариф Promo), который включает перевозки ручной клади до семи килограмм и одной чемоданы весом до 23 кг.
В летний сезон полеты запланированы до 27 сентября.
- Напомним, что лоукост Ryanair начнет полеты из Одессы и Харькова уже в июне 2019 года.
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