МАУ "забыла" в аэропорту часть пассажиров. В компании объяснили, почему так произошло

27 мая, 2019, 16:25

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" оставила в аэропорту часть пассажиров рейса PS55 "Киев - Одесса"

Информацию о том, что около 30 пассажиров не вылетели в Одессу, подтвердили в авиакомпании, объяснив ситуацию ошибкой сотрудников обслуживающей компании "Аэрохендлинг".

По предварительной информации, пассажиров рейса во время посадки на борт "забыли", не довезя из терминала к самолету, который полетел без них. Из-за произошедшего сбоя перевозчик получил информацию, что все пассажиры находились в самолете.

"Ситуация произошла из-за ошибки сотрудников обслуживающей компании Aerohandling. Сейчас остальным пассажирам рейса PS055 будет предоставлено питание и автобус в Одессу", - сообщили в МАУ.

Всем пассажирам, которые не улетели, было предоставлено питание, а также возможность выбрать альтернативный вариант добраться до пункта назначения. Пассажиры, которые решили улететь на следующий день в Одессу, были размещены в гостинице.

"Пассажирам будет возвращена стоимость неиспользованного билета Киев - Одесса, а также согласно правилам авиакомпании МАУ, будет оплачена компенсация в размере 250 EUR", - добавили в авиакомпанинии.