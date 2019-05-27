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Espreso.tvОбществоКремль: Сожалеем о выходе Медведчука из переговорного процесса по Донбассу

Кремль: Сожалеем о выходе Медведчука из переговорного процесса по Донбассу

В Кремле прокомментировали выход Виктора Медведчука из переговорного процесса с РФ по Донбассу

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва решение Медведчука восприняла с сожалением.

"Что касается Медведчука, то можно только выразить сожаление, потому что он неоднократно доказывал и показывал свою эффективность на том поле, на котором он был задействован в последние годы", - цитирует Пескова Интерфакс-Украина.

Песков добавил, что Медведчук "Имел контакты и в Киеве, и в Москве, и использовал их для продвижения ситуации в гуманитарной области".

Ранее Медведчук заявил, что выходит из переговорного процесса с РФ из-за несоответствия взглядов по вопросу Донбасса с командой Владимира Зеленского.

Также Медведчук заявил, что его политсила Оппозиционная платформа - За жизнь идет в оппозицию к новому президенту.

Ранее глава Администрации президента Украины Андрей Богдан заявил, что Медведчук не может представлять Украину на переговорах с Россией.

Он добавил, что, если Россия захочет, Медведчук может быть переговорщиком с ее стороны.

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