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Espreso.tvОбществоУ Зеленского не видят Медведчука представителем Украины на переговорах с РФ

У Зеленского не видят Медведчука представителем Украины на переговорах с РФ

В переговорах во время диалога с Россией Виктор Медведчук не может представлять Украину

Об этом заявил глава Администрации президента Андрей Богдан в эфире программы "Право на власть" на канале "1 + 1".

Он сказал, что, если Россия захочет, Медведчук может быть переговорщиком с ее стороны.

"Мы не видим его переговорщиком с нашей стороны. Ну если Россия видит его переговорщиком со своей стороны - это их выбор", - заявил Богдан.

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