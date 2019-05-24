У Зеленского не видят Медведчука представителем Украины на переговорах с РФ

24 мая, 2019, 10:41

В переговорах во время диалога с Россией Виктор Медведчук не может представлять Украину

Об этом заявил глава Администрации президента Андрей Богдан в эфире программы "Право на власть" на канале "1 + 1".

Он сказал, что, если Россия захочет, Медведчук может быть переговорщиком с ее стороны.

"Мы не видим его переговорщиком с нашей стороны. Ну если Россия видит его переговорщиком со своей стороны - это их выбор", - заявил Богдан.