Медведчук заявил, что выходит из переговоров с РФ

24 мая, 2019, 17:01

Виктор Медведчук заявил, что выходит из переговорного процесса с Россией

Об этом он заявил в интервью российскому СМИ "Взгляд".

"К моему большому сожалению, я не вижу смысла представлять интересы команды Зеленского как новой власти не только потому, что наша партия находится к нему в оппозиции с момента его избрания... Я не могу представлять интересы новой власти в переговорах с Россией с учетом позиции господина Зеленского по принципиальным для меня вопросам", - сказал Медведчук.

Он также упомянул, заявление Зеленского о том, что никаких переговоров с РФ не будет:

"Позиция главы администрации президента абсолютно мне понятна, тем более, что господин Зеленский заявил о том, что никаких переговоров с Россией не будет".

Ранее глава Администрации президента Андрей Богдан заявлял, что не видит Медведчука представителем Украины на переговорах с РФ.