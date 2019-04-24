Назвали сроки восстановления Коноплянки от травмы
24 апреля, 2019, 09:26
Украинский полузащитник "Шальке" Евгений Коноплянка не поможет немецкому клубу в ближайших матчах из-за травмы бедра
Об этом сообщает Bild .
Журналист издания Марк Зикманн информирует, что на восстановление украинцу понадобятся 2-3 недели. Таким образом, Евгений Коноплянка не сыграет в матче с дортмундской "Боруссией" в предстоящем туре, но еще имеет шанс появиться в этом сезоне.
- Напомним, 23 апреля стало известно, что украинский хавбек Евгений Коноплянка повредил мышцу бедра на тренировке "Шальке".
- Футболист "Шальке" и сборной Украины Евгений Коноплянка решил покинуть немецкий клуб в летнее межсезонье.
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