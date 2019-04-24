Назвали сроки восстановления Коноплянки от травмы

24 апреля, 2019, 09:26

Украинский полузащитник "Шальке" Евгений Коноплянка не поможет немецкому клубу в ближайших матчах из-за травмы бедра

Об этом сообщает Bild .

Журналист издания Марк Зикманн информирует, что на восстановление украинцу понадобятся 2-3 недели. Таким образом, Евгений Коноплянка не сыграет в матче с дортмундской "Боруссией" в предстоящем туре, но еще имеет шанс появиться в этом сезоне.