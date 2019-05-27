Глава партии Зеленского назвал дефолт малоэффективным шагом

27 мая, 2019, 14:16

Глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков прокомментировал предложение олигарха Игоря Коломойского отказаться платить по долгам и объявить в Украине дефолт

Об этом сообщает РБК-Украина.

Разумков заявил, что в Украине плюрализм мнений и демократия, поэтому все могут говорить, что считают нужным, в том числе бизнесмены и политики.

"Я думаю, что завтра будет встреча МВФ с президентом, на которой будут расставлены точки над "i". Что касается моей субъективной точки зрения, я думаю, что в сегодняшних условиях, это - малоэффективный путь и вряд ли Украина сможет за него уйти", - отметил он.