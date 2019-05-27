Глава партии Зеленского назвал дефолт малоэффективным шагом
27 мая, 2019, 14:16
Глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков прокомментировал предложение олигарха Игоря Коломойского отказаться платить по долгам и объявить в Украине дефолт
Об этом сообщает РБК-Украина.
Разумков заявил, что в Украине плюрализм мнений и демократия, поэтому все могут говорить, что считают нужным, в том числе бизнесмены и политики.
"Я думаю, что завтра будет встреча МВФ с президентом, на которой будут расставлены точки над "i". Что касается моей субъективной точки зрения, я думаю, что в сегодняшних условиях, это - малоэффективный путь и вряд ли Украина сможет за него уйти", - отметил он.
- Напомним, олигарх Игорь Коломойский посоветовал президенту Владимиру Зеленскому объявить дефолт, чтобы США и Евросоюз списали Украине долги.
- Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что Украина должна сохранить репутацию ответственной страны. Он отметил, что страна уважает и выполняет свои финансовые обязательства, а населению не нужны очередные кризисы.