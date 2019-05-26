В странах ЕС завершаются выборы в Европарламент

26 мая, 2019, 08:55

Воскресенье, 26 мая 2019 года, является последним, четвертым, днем голосования на выборах в Европейский парламент. Голосование продлится до 23:00, когда закроются участки в Италии

Сегодня выборы состоятся в Австрии, Бельгии, Болгарии, Дании, Испании, Италии, Эстонии, Финляндии, Греции, Литве, Люксембурге, Германии, Польши, Португалии, Румынии, Словении, Венгрии, Финляндии, Франции, Хорватии, Швеции, и на Кипре, приводит подробности DW .

На выборах должны избрать 751 евродепутата. За каждой из 28 стран-членов зарезервировано четкое количество мест в ЕС.

Больше всего их в Германии (96), Франции (74), Италии и Великобритании (по 73). Небольшие страны, например Кипр, Люксембург и Мальта, имеют лишь по шесть евродепутатов.

Когда Великобритания выйдет из состава ЕС, количество членов Европарламента сократится до 705. Тогда британские места будут распределены между другими странами Франция и Испания получат еще по пять мандатов, Италия и Нидерланды - по три, Ирландия - два, а еще девять стран - по одному.

При этом Германия не получит дополнительных мест, поскольку 96 мест - это максимальное возможное количество евродепутатов для страны-члена ЕС.

"Проведенные опросы свидетельствуют о том, что до трети мест в Европарламенте могут получить крайне правые, евроскептики и популисты", - отмечает радиостанция.

Официальные результаты во всех государствах ЕС будут опубликованы только после завершения последнего дня голосования.