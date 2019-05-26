В странах ЕС завершаются выборы в Европарламент
Сегодня выборы состоятся в Австрии, Бельгии, Болгарии, Дании, Испании, Италии, Эстонии, Финляндии, Греции, Литве, Люксембурге, Германии, Польши, Португалии, Румынии, Словении, Венгрии, Финляндии, Франции, Хорватии, Швеции, и на Кипре, приводит подробности DW .
На выборах должны избрать 751 евродепутата. За каждой из 28 стран-членов зарезервировано четкое количество мест в ЕС.
Больше всего их в Германии (96), Франции (74), Италии и Великобритании (по 73). Небольшие страны, например Кипр, Люксембург и Мальта, имеют лишь по шесть евродепутатов.
Когда Великобритания выйдет из состава ЕС, количество членов Европарламента сократится до 705. Тогда британские места будут распределены между другими странами Франция и Испания получат еще по пять мандатов, Италия и Нидерланды - по три, Ирландия - два, а еще девять стран - по одному.
При этом Германия не получит дополнительных мест, поскольку 96 мест - это максимальное возможное количество евродепутатов для страны-члена ЕС.
"Проведенные опросы свидетельствуют о том, что до трети мест в Европарламенте могут получить крайне правые, евроскептики и популисты", - отмечает радиостанция.
Официальные результаты во всех государствах ЕС будут опубликованы только после завершения последнего дня голосования.
- Четырехдневные выборы в Европарламент начались в четверг, 23 май.
- Согласно первым экзитполам в Нидерландах, избиратели поддержали партии, приверженные к ЕС. Аналогичный результат в Ирландии, где лидерство имеет правящая партия.
- В Германии социологи ставят на первое место христианских демократов канцлера Ангелы Меркель, за которым идут зеленые. Партия Меркель является доминирующей силой в общеевропейском политическом блоке, известном как группа ЕНП.
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