Обнародованы первые результаты выборов в Европарламент
Об этом сообщает "Радио Свобода".
Миллионы европейцев на днях выбирают новых членов Европейского парламента. Как показывают первые предварительные результаты в странах, где уже прошло голосование, крайне правые политические партии не достигли того успеха, который им прогнозировали некоторые обозреватели.
Голосование в законодательный орган европейцев началось в начале недели, когда свои голоса отдали Великобритания и Нидерланды, а также избиратели в Ирландии и Чехии - 24 мая. На 25 мая назначено голосование для еще трех членов Евросоюза: Латвии, Мальты и Словакии. Остальные страны собираются на выборы 26 мая.
Согласно экзит-полам в Нидерландах, избиратели поддержали партии, приверженные ЕС. Аналогичный результат в Ирландии, где лидерство имеет правящая партия.
В Германии социологи ставят на первое место христианских демократов канцлера Ангелы Меркель, за которыми идут зеленые. Партия Меркель является доминирующей силой в общеевропейском политическом блоке, известном как группа ЕНП.
Всего более 400 млн человек в ЕС имеют право избирать 751 члена Европарламента.
Ожидается, что первые официальные результаты будут объявлены поздно вечером 26 мая после завершения голосования во всех 28 государствах-членах ЕС.
- 24 мая стало известно, что проевропейские партии в Нидерландах, как ожидается, получат абсолютное большинство мест в Европейском парламенте , в то время как их соперники-правопопулисты претендуют всего на 4 из 26 мест от страны.
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