Обнародованы первые результаты выборов в Европарламент

25 мая, 2019, 21:50

Обнародованы первые предварительные результаты выборов в Европейский парламент, которые происходят на выходных

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Миллионы европейцев на днях выбирают новых членов Европейского парламента. Как показывают первые предварительные результаты в странах, где уже прошло голосование, крайне правые политические партии не достигли того успеха, который им прогнозировали некоторые обозреватели.

Голосование в законодательный орган европейцев началось в начале недели, когда свои голоса отдали Великобритания и Нидерланды, а также избиратели в Ирландии и Чехии - 24 мая. На 25 мая назначено голосование для еще трех членов Евросоюза: Латвии, Мальты и Словакии. Остальные страны собираются на выборы 26 мая.

Согласно экзит-полам в Нидерландах, избиратели поддержали партии, приверженные ЕС. Аналогичный результат в Ирландии, где лидерство имеет правящая партия.

В Германии социологи ставят на первое место христианских демократов канцлера Ангелы Меркель, за которыми идут зеленые. Партия Меркель является доминирующей силой в общеевропейском политическом блоке, известном как группа ЕНП.

Всего более 400 млн человек в ЕС имеют право избирать 751 члена Европарламента.

Ожидается, что первые официальные результаты будут объявлены поздно вечером 26 мая после завершения голосования во всех 28 государствах-членах ЕС.