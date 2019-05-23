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Espreso.tvМирВ ЕС стартовали четырехдневные выборы в Европарламент

В ЕС стартовали четырехдневные выборы в Европарламент

В четверг, 23 мая, в Евросоюзе начались четырехдневные выборы в Европарламент

Как сообщает DW , избирательные участки уже открылись в Нидерландах и Великобритании. Последняя участвует в выборах , поскольку Brexit отложили до октября текущего года.

Выборы продлятся до 26 мая.

Право голова на выборах в Европарламент имеют 427 млн человек в 28 странах-членах ЕС. Выборы в Европарламент занимают второе место по количеству избирателей.

В ходе выборов будет обновлен 751-местный состав Европарламента. Евродепутатов выбирают на пять лет - до 2024 года.

Если за этот период Великобритания все же выйдет из состава ЕС, число народных избранников в Европарламенте сократится почти на полсотни - до 705 мест.

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