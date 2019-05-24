В Украине началась парламентская избирательная кампания
24 мая, 2019, 08:41
В пятницу, 24 мая, в Украине начинается избирательная кампания в рамках досрочных выборов в Верховную Раду
Об этом сообщает Еспресо.TV
По законодательству, избирательная кампания в парламент начинается на следующий день после обнародования указа президента о роспуске Верховной Рады.
В четверг, 23 мая, указ президента Украины Владимира Зеленского о роспуске парламента опубликовали в официальной газете центральных органов власти Украины "Урядовый курьер".
Согласно указу, внеочередные выборы в Верховную Раду 9 созыва состоятся 21 июля 2019 года.
- Напомним, 20 мая во время инаугурации Владимир Зеленский заявил о роспуске Верховной Рады , потребовал увольнения глав СБУ, ГПУ и Минобороны , а также предложил правительству уйти в отставку .
- Также Зеленский потребовал от действующей Верховной Рады отмене депутатской неприкосновенности, возвращение уголовной ответственности за незаконное обогащение и принятия избирательного кодекса с нормой о выборах по открытым спискам.
- Владимир Зеленский подал законопроект об изменении системы выборов нардепов. Законопроект предусматривал выборы народных депутатов по пропорциональной избирательной системе с закрытыми списками, снижение барьера прохождения партий в Раду до 3% и отмены мажоритарной системы.
- Рада отказалась рассматривать законопроект Зеленского о выборах.
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