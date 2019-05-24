В Украине началась парламентская избирательная кампания

24 мая, 2019, 08:41

В пятницу, 24 мая, в Украине начинается избирательная кампания в рамках досрочных выборов в Верховную Раду

Об этом сообщает Еспресо.TV

По законодательству, избирательная кампания в парламент начинается на следующий день после обнародования указа президента о роспуске Верховной Рады.

В четверг, 23 мая, указ президента Украины Владимира Зеленского о роспуске парламента опубликовали в официальной газете центральных органов власти Украины "Урядовый курьер".

Согласно указу, внеочередные выборы в Верховную Раду 9 созыва состоятся 21 июля 2019 года.