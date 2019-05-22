"Шахтер" и "Динамо" сыграли вничью в чемпионате Украины
Об этом сообщает Еспресо.TV.
"Шахтер" принимал "Динамо" в Харькове в статусе чемпиона Украины. В 29-м туре команда Паулу Фонсеки победила "Зарю", набрала 76 очков и стала недосягаемой для ближайшего преследователя - "Динамо", у которого было 65 очков. Кроме этого, "Шахтер" в нынешнем сезоне завоевал Кубок Украины и сделал "золотой" дубль.
Счет в матче был открыт на 36-й минуте - у "Динамо" пенальти реализовал Виктор Цыганков.
Киевляне в конце первого тайма остались в меньшинстве. На 45+1 минуте за повторное предупреждение был удален Артем Шабанов.
"Шахтер" воспользовался численным преимуществом на 50-й минуте, когда отличился Тете.
На 63-й минуте составы команд стали равными - Давит Хочолава рукой заблокировал удар Виктора Цыганкова и получил второе предупреждение и красную карточку.
"Шахтер" и "Динамо" сыграли вничью 1:1.
Чемпионат Украины
30-й тур
22 мая
"Шахтер" - "Динамо" 1:1
Голы: Тете, 50 - Цыганков, 36 (с пенальти)
Удаление: Хочолава, 63 - Шабанов, 45+1
- Напомним, 19 мая в 29-м туре чемпионата Украины по футболу "Шахтер" победил "Зарю" и досрочно завоевал золотые медали .
- "Шахтер" отобрал у "Динамо" звание самого титулованного футбольного клуба Украины.
- "Шахтер" перед матчем чемпионата Украины с "Динамо" выпустил провокационные футболки с известной фразой бразильца Жадсона.
- 22 мая стало известно, что нападающий "Шахтера" и сборной Украины Жуниор Мораес выбыл до конца сезона и пропустит ближайшие матчи отбора Евро-2020.
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