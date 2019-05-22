"Шахтер" и "Динамо" сыграли вничью в чемпионате Украины

22 мая, 2019, 21:26

В 30-м туре чемпионата Украины по футболу "Шахтер" в статусе обладателя золотых медалей сыграл вничью с "Динамо"

Об этом сообщает Еспресо.TV.

"Шахтер" принимал "Динамо" в Харькове в статусе чемпиона Украины. В 29-м туре команда Паулу Фонсеки победила "Зарю", набрала 76 очков и стала недосягаемой для ближайшего преследователя - "Динамо", у которого было 65 очков. Кроме этого, "Шахтер" в нынешнем сезоне завоевал Кубок Украины и сделал "золотой" дубль.

Счет в матче был открыт на 36-й минуте - у "Динамо" пенальти реализовал Виктор Цыганков.

Киевляне в конце первого тайма остались в меньшинстве. На 45+1 минуте за повторное предупреждение был удален Артем Шабанов.

"Шахтер" воспользовался численным преимуществом на 50-й минуте, когда отличился Тете.

На 63-й минуте составы команд стали равными - Давит Хочолава рукой заблокировал удар Виктора Цыганкова и получил второе предупреждение и красную карточку.

"Шахтер" и "Динамо" сыграли вничью 1:1.

Чемпионат Украины

30-й тур

22 мая

"Шахтер" - "Динамо" 1:1

Голы: Тете, 50 - Цыганков, 36 (с пенальти)

Удаление: Хочолава, 63 - Шабанов, 45+1