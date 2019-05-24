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Espreso.tvСпортСуркис рассказал о будущем Хацкевича во главе "Динамо"

Суркис рассказал о будущем Хацкевича во главе "Динамо"


фото: fcdynamo.kiev.ua
Президент "Динамо" Игорь Суркис рассказал, останется ли Александр Хацкевич во главе команды

Слова Суркиса приводит "Динамомания" .

После окончания сегодняшнего матча чемпионата U-19 между "Динамо" и "Шахтером" Игорь Суркис прокомментировал ситуацию относительно рассмотрения кандидатов на пост главного тренера "Динамо".

"Есть веду переговоры с Адамом Навалкою и Йиндржиха Трпишовски? Не верьте слухам. Ни с кем из них я не веду переговоров. Как я и говорил ранее, после завершения сезона встречусь с Хацкевичем. Если он убедит меня в том, что может бороться за трофеи в следующем сезоне, то он останется главным тренером ", - сказал президент" Динамо ".

 

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