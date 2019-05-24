Суркис рассказал о будущем Хацкевича во главе "Динамо"

24 мая, 2019, 15:02

Президент "Динамо" Игорь Суркис рассказал, останется ли Александр Хацкевич во главе команды

Слова Суркиса приводит "Динамомания" .

После окончания сегодняшнего матча чемпионата U-19 между "Динамо" и "Шахтером" Игорь Суркис прокомментировал ситуацию относительно рассмотрения кандидатов на пост главного тренера "Динамо".

"Есть веду переговоры с Адамом Навалкою и Йиндржиха Трпишовски? Не верьте слухам. Ни с кем из них я не веду переговоров. Как я и говорил ранее, после завершения сезона встречусь с Хацкевичем. Если он убедит меня в том, что может бороться за трофеи в следующем сезоне, то он останется главным тренером ", - сказал президент" Динамо ".