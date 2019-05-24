"Динамо" одержало волевую ничью с "Шахтером" и приблизилось к выигрышу чемпионата U-19
24 мая, 2019, 14:34
В матче 25-го тура чемпионата Украины U-19 "Динамо" сыграло вничью с "Шахтером" и стало ближе к победе в первенстве
Об этом сообщает Xsport .
В середине первого тайма "горняки" шокировали хозяев, когда форвард Судаков сделал дубль за 6 минут. Киевляне сумели отыграть один мяч в конце первого тайма, а на 76-й минуте сравняли счет. В матче было два удаления: на 66-й минуте красную карточку получил Билошевський ( "Динамо"), а на 88-й - Духота ( "Шахтер").
За тур до окончания чемпионата "Динамо" опережает "Шахтер" на 1 очко (68 против 67). Если киевляне выигрывают в последнем туре, то станут чемпионами.
Чемпионат Украины (U-19)
25-й тур
"Динамо" - "Шахтер" 2: 2
Голы: Исаенко (44), Скорко (76) - Судаков (31, 37)
- Напомним, сегодня стало известно, что среди кандидатов на пост главного тренера "Динамо" нет иностранных специалистов .
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