"Динамо" одержало волевую ничью с "Шахтером" и приблизилось к выигрышу чемпионата U-19

24 мая, 2019, 14:34

В матче 25-го тура чемпионата Украины U-19 "Динамо" сыграло вничью с "Шахтером" и стало ближе к победе в первенстве

Об этом сообщает Xsport .

В середине первого тайма "горняки" шокировали хозяев, когда форвард Судаков сделал дубль за 6 минут. Киевляне сумели отыграть один мяч в конце первого тайма, а на 76-й минуте сравняли счет. В матче было два удаления: на 66-й минуте красную карточку получил Билошевський ( "Динамо"), а на 88-й - Духота ( "Шахтер").

За тур до окончания чемпионата "Динамо" опережает "Шахтер" на 1 очко (68 против 67). Если киевляне выигрывают в последнем туре, то станут чемпионами.

Чемпионат Украины (U-19)

25-й тур

"Динамо" - "Шахтер" 2: 2

Голы: Исаенко (44), Скорко (76) - Судаков (31, 37)