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Espreso.tvОбществоБуду приветствовать обнародование стенограммы, - Герасимов о встрече с Зеленским

Буду приветствовать обнародование стенограммы, - Герасимов о встрече с Зеленским


фото: 112.ua
Председатель фракции БПП Артур Герасимов заявил, что будет приветствовать видео и стенограмму консультации с президентом Владимиром Зеленским о роспуске парламента и изменениям в закон о выборах народных депутатов

Об этом передает Еспресо.TV

"В отличие от инаугурационной речи, в Верховную Раду поступил законопроект, который касается закрытых списков ... Именно поэтому я приветствую и буду приветствовать видео и стенограмму встречи с Зеленским.", - отметил Герасимов.

Ранее сообщалось, что вице-спикер парламента Ирина Геращенко также предложила АП обнародовать стенограмму консультации.

Напомним, что 21 мая состоялись консультации президента Владимира Зеленского с лидерами фракций относительно роспуска парламента. В результате консультаций пришли к тому, что досрочные выборы в Раду состоятся.

23 мая указ Зеленского о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады и назначении внеочередных выборов 21 июля вступил в силу .

 

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