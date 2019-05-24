Буду приветствовать обнародование стенограммы, - Герасимов о встрече с Зеленским
Об этом передает Еспресо.TV
"В отличие от инаугурационной речи, в Верховную Раду поступил законопроект, который касается закрытых списков ... Именно поэтому я приветствую и буду приветствовать видео и стенограмму встречи с Зеленским.", - отметил Герасимов.
Ранее сообщалось, что вице-спикер парламента Ирина Геращенко также предложила АП обнародовать стенограмму консультации.
Напомним, что 21 мая состоялись консультации президента Владимира Зеленского с лидерами фракций относительно роспуска парламента. В результате консультаций пришли к тому, что досрочные выборы в Раду состоятся.
23 мая указ Зеленского о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады и назначении внеочередных выборов 21 июля вступил в силу .
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