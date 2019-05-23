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Espreso.tvОбществоГеращенко предложила АП обнародовать стенограмму консультации по роспуску Рады

Геращенко предложила АП обнародовать стенограмму консультации по роспуску Рады


фото: president.gov.ua
Вице-спикер парламента Ирина Геращенко предложила Администрации Президента обнародовать стенограмму консультации президента Зеленского с главами фракций относительно роспуска Верховной Рады

Об этом она написала в Facebook.

"Указ о роспуске парламента - неконституцийний.Про это я говорила и во время консультаций в АП ... Во время консультаций было очевидно, что решение принято и эта встреча - формальность. С точки зрения законности - оснований для роспуска ВР нет. Вообще, было бы правильно, чтобы АП обнародовала стенограмму встречи с лидерами фракций ", - отметила Геращенко.

Напомним, что 21 мая состоялись консультации президента Владимира Зеленского с лидерами фракций относительно роспуска парламента. В результате консультаций пришли к тому, что досрочные выборы в Раду состоятся.

23 мая указ Зеленского о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады и назначении внеочередных выборов 21 июля вступил в силу .

 

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