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Espreso.tvОбществоРеферендум о мире с РФ: Миротворец обнародовал требование к Зеленского озвучить свою позицию

Референдум о мире с РФ: Миротворец обнародовал требование к Зеленского озвучить свою позицию


фото: facebook
Центр "Миротворец" обнародовал обратиться к действующему президенту Украины Владимиру Зеленскому с требованием озвучить позицию, которую он планирует отстаивать в отношениях с Российской Федерацией

Соответствующее обращение "Миротворец" опубликовал на сайте.

К Зеленскому обращаются с требованием озвучить свою позицию, которую он планирует отстаивать в отношениях со страной-агрессором.

"Мы очень возмущены заявлением Андрея Богдана, который возглавил Администрацию Президента Украины Зеленского, о вынесении на референдум вопрос по достижению мирных договоренностей с Российской Федерацией. Принимая присягу Президента Украины, Владимир Зеленский  взял на себя обязанность всеми своими делами защищать суверенитет и независимость Украины и заботиться о ее благе ", - говорится в сообщении.

В обращении отмечают, что вынесение вопроса мирных договоренностей со страной-агрессором на референдум является реальной угрозой для украинской государственности и может привести к ее потере.

"Вопросы внешней политики и стратегии борьбы с агрессором не должны становиться предметом референдумов. Они должны решаться на более высоком и профессиональном уровне. Ведь именно от решения этих вопросов зависит будущее Украины, ее целостность и безопасность. Легкомысленное отношение к построению линии поведения с Российской Федерацией и заигрывание с избирателями может привести к разрушению нашего государства ", - говорится в обращении.

Кроме того, Зеленскому напомнили, что именно он является гарантом государственного суверенитета и территориальной целостности Украины.

"Попытки переложить ответственность за решения и действия, которые являются прямой компетенцией президента Украины, на народ - это попытка уйти от ответственности за эти решения, а также снять с себя бремя принятия важных государственных решений главы государства", - отмечается в сообщении.

"Мы обращаемся к президенту Украины Владимиру Зеленскому с требованием немедленно сделать публичное заявление, как Гаранта государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, относительно дальнейших действий и позиции, которую он планирует отстаивать в отношениях со страной-агрессором, а также обнародовать информацию об уполномоченных президентом представителей Украины в минском формате ", - подытожили в обращении.

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