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Трансфер игрока сборной Украины в "Наполи" оценили в 10 млн евро


фото: krcgenk.be
Агент полузащитника сборной Украины и бельгийского "Генка" Руслана Малиновского Сергей Серебренников назвал вероятную стоимость перехода игрока в "Наполи"

Слова Серебренникова приводит Calcio Napoli 24 .

"Наполи"? Было бы нечестно называть клубы, но я разговаривал со многими итальянскими и английскими командами. "Генк" потребует за Малиновского не менее 10 млн евро. Для Руслана пора сделать большой шаг вперед. Нас интересует не столько участие в Лиге чемпионов, сколько перспектива роста клуба, и "Наполи" соответствует этим параметрам ", - сказал агент.

Ранее сообщалось, что неаполитанцы не раз обращались 26-летнего футболиста сборной Украины в матчах и контактировали с его окружением. Переговоры о трансфере Малиновского ведет также московский "Спартак".

  • Напомним, 21 мая стало известно, что полузащитник "Генка" Руслан Малиновский может продолжить карьеру в "Наполи".
  • 20 мая полузащитник "Генка" и сборной Украины Руслан Малиновский получил "Золотую бутсу" - награду за сезон лучшему игроку бельгийского клуба по мнению болельщиков.

 

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