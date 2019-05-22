Трансфер игрока сборной Украины в "Наполи" оценили в 10 млн евро

22 мая, 2019, 09:26

Агент полузащитника сборной Украины и бельгийского "Генка" Руслана Малиновского Сергей Серебренников назвал вероятную стоимость перехода игрока в "Наполи"

Слова Серебренникова приводит Calcio Napoli 24 .

"Наполи"? Было бы нечестно называть клубы, но я разговаривал со многими итальянскими и английскими командами. "Генк" потребует за Малиновского не менее 10 млн евро. Для Руслана пора сделать большой шаг вперед. Нас интересует не столько участие в Лиге чемпионов, сколько перспектива роста клуба, и "Наполи" соответствует этим параметрам ", - сказал агент.

Ранее сообщалось, что неаполитанцы не раз обращались 26-летнего футболиста сборной Украины в матчах и контактировали с его окружением. Переговоры о трансфере Малиновского ведет также московский "Спартак".