Футболист сборной Украины договаривается о переходе в "Наполи"

21 мая, 2019, 14:26

Полузащитник "Генка" Руслан Малиновский может продолжить карьеру в "Наполи"

Об этом сообщает Calcio Napoli 24.

Спортивный директор неаполитанцев Кристиано Джунтоли заинтересован в услугах украинца Руслана Малиновского. Представители "Наполи" несколько раз посещали матчи "Генка" с целью просмотра Малиновского. Они положительно оценили в своих отчетах декабря украинцев. Также они устанавливали контакты с окружением экс-игрока "Шахтера" и "Зари".

Агент Малиновского Сергей Серебренников заявил, что трансфер футболиста в другой клуб может произойти через несколько недель.

Ранее сообщалось, что в услугах Малиновского заинтересована "Рома".

Малиновский в этом сезоне забил 16 голов и отдал 16 результативных передач в 51 матче.