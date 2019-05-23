Хацкевич рассказал, встречался ли с Суркисом по поводу своего будущего в "Динамо"
23 мая, 2019, 09:21
Главный тренер "Динамо" Александр Хацкевич рассказал, встречался ли с президентом клуба Игорем Суркисом по поводу дальнейшей работы во главе команды
Слова Хацкевича приводит официальный сайт "Динамо" .
Наставник киевлян Александр Хацкевич прокомментировал слухи, что перед матчем с "Шахтером" он якобы должен был встретиться с президентом клуба Игорем Суркисом и вице-президентом Евгением Красниковым, чтобы обсудить дальнейшее будущее.
"Накануне мы готовились к игре с" Шахтером "и улетали в Харьков, как я мог встретиться с президентом?", - сказал Хацкевич.
- Напомним, 22 мая в центральном матче 30-го тура чемпионата Украины по футболу "Шахтер" в статусе обладателя золотых медалей сыграл вничью с "Динамо".
- Перед матчем с "Шахтером" стало известно, что главный тренер "Динамо" Александр Хацкевич может возглавить российский футбольный клуб "Рубин" .
- 20 мая президент киевского "Динамо" Игорь Суркис заявил, что рассматривает возможность отставки Александра Хацкевича .
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