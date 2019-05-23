Хацкевич рассказал, встречался ли с Суркисом по поводу своего будущего в "Динамо"

23 мая, 2019, 09:21

Главный тренер "Динамо" Александр Хацкевич рассказал, встречался ли с президентом клуба Игорем Суркисом по поводу дальнейшей работы во главе команды

Слова Хацкевича приводит официальный сайт "Динамо" .

Наставник киевлян Александр Хацкевич прокомментировал слухи, что перед матчем с "Шахтером" он якобы должен был встретиться с президентом клуба Игорем Суркисом и вице-президентом Евгением Красниковым, чтобы обсудить дальнейшее будущее.

"Накануне мы готовились к игре с" Шахтером "и улетали в Харьков, как я мог встретиться с президентом?", - сказал Хацкевич.