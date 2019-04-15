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Вице-капитана "Динамо" в третий раз подряд признали лучшим игроком тура УПЛ


фото: fcdynamo.kiev.ua
Вице-капитана "Динамо" Виктора Цыганкова премьер-лига признала лучшим игроком тура в третий раз подряд

Об этом сообщает официальный сайт УПЛ .

Награда досталась полузащитнику "Динамо" Виктору Цыганкову, который забил победный мяч в ворота "Мариуполя" (1: 0). 21-летний украинец победил в этой номинации третий раз подряд.

Хавбек набрал 8 очков в голосовании, полузащитник "Шахтера" Виктор Коваленко - 3.

Капитаном "Динамо" является Сергей Сидорчук.

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