Вице-капитана "Динамо" в третий раз подряд признали лучшим игроком тура УПЛ
15 апреля, 2019, 14:28
Вице-капитана "Динамо" Виктора Цыганкова премьер-лига признала лучшим игроком тура в третий раз подряд
Об этом сообщает официальный сайт УПЛ .
Награда досталась полузащитнику "Динамо" Виктору Цыганкову, который забил победный мяч в ворота "Мариуполя" (1: 0). 21-летний украинец победил в этой номинации третий раз подряд.
Хавбек набрал 8 очков в голосовании, полузащитник "Шахтера" Виктор Коваленко - 3.
Капитаном "Динамо" является Сергей Сидорчук.
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