Правительственный кризис в Британии: Мэй назначила нового лидера Палаты общин

23 мая, 2019, 20:03

Заместителя министра финансов Великобритании Мел Страйд назначили на должность лидера Палаты общин после отставки Андреа Лидсом

Об этом сообщает Sky News .

В среду, 22 мая, Лидсом подала в отставку после того, как заявила премьер-министру Великобритании Терезе Мэй, не может поддержать ключевое законодательство по Brexit.

Страйд, который раньше был младшим министром в министерстве финансов, возьмет на себя руководящую роль, которая в первую очередь предусматривает организацию правительственных дел в парламенте.

Он также будет присутствовать на заседаниях кабинета министров.

Отставка Лидсом стала 36-й отставкой чиновника премьерства Терезы Мэй, 21 член правительства ушел именно из-за проблем с Brexit.

Британские СМИ сообщили, что Тереза Мэй в пятницу объявит о том, что уходит с поста.