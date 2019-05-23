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Espreso.tvМирПравительственный кризис в Британии: Мэй назначила нового лидера Палаты общин

Правительственный кризис в Британии: Мэй назначила нового лидера Палаты общин

Заместителя министра финансов Великобритании Мел Страйд назначили на должность лидера Палаты общин после отставки Андреа Лидсом

Об этом сообщает Sky News .

В среду, 22 мая, Лидсом подала в отставку после того, как заявила премьер-министру Великобритании Терезе Мэй, не может поддержать ключевое законодательство по Brexit.

Страйд, который раньше был младшим министром в министерстве финансов, возьмет на себя руководящую роль, которая в первую очередь предусматривает организацию правительственных дел в парламенте.

Он также будет присутствовать на заседаниях кабинета министров.

Отставка Лидсом стала 36-й отставкой чиновника премьерства Терезы Мэй, 21 член правительства ушел именно из-за проблем с Brexit.

Британские СМИ сообщили, что Тереза Мэй в пятницу объявит о том, что уходит с поста.

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