24 мая Мэй объявит о своей отставке, - СМИ

Как утверждает издание, Мэй может объявить об отставке после назначенной на пятницу встречи с главой Комитета 1922 Грэмом Брейди.

Этот Комитет объединяет рядовых парламентариев-тори и определяет вопросы выбора или смены лидера партии.

Как известно, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй согласилась провести в Палате общин голосования по второму референдума по выходу страны из ЕС.

Ранее сообщалось, что правительство Великобритании планирует утвердить соглашение о Brexit до июля. Кроме того, Тереза Мэй пообещала назвать дату своей отставки после голосования за Brexit.