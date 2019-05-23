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Espreso.tvМир24 мая Мэй объявит о своей отставке, - СМИ

24 мая Мэй объявит о своей отставке, - СМИ

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявит о своей отставке в пятницу, 24 мая, из-за разногласий ее позиции по Brеxit с позицией правительства
Об этом сообщает газета The Times со ссылкой на источники в Кабинете министров.

Как утверждает издание, Мэй может объявить об отставке после назначенной на пятницу встречи с главой Комитета 1922 Грэмом Брейди.

Этот Комитет объединяет рядовых парламентариев-тори и определяет вопросы выбора или смены лидера партии.

Как известно, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй согласилась провести в Палате общин голосования по второму референдума по выходу страны из ЕС.

Ранее сообщалось, что правительство Великобритании планирует утвердить соглашение о Brexit до июля. Кроме того, Тереза Мэй пообещала назвать дату своей отставки после голосования за Brexit.

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