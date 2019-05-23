МВФ готов обсудить сотрудничество уже с новым правительством Украины
23 мая, 2019, 18:51
МВФ готов продолжать сотрудничество с новым правительством Украины после его формирования и после выборов
Об этом заявил глава Департамента коммуникаций МВФ Джерри Райс на традиционном брифинге в Вашингтоне, отвечая на вопрос о готовности продолжать сотрудничество с Украиной после решения президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады и его предложения Кабинету министров уйти в отставку, передает УНИАН .
"Мы не комментируем политические процессы в одной стране. Но как я только что сказал, как только будет сформировано новое правительство после выборов - мы по-прежнему готовы возобновить обсуждение о сотрудничестве с Украиной", - сказал Райс.
- Миссия прибыла в Киев 21 мая для того, чтобы оценить выполнение текущей программы сотрудничества с Украиной по программе stand-by. Она должна была находиться в Украине в течение двух недель, ранее сообщал глава представительства Фонда в Украине Йоста Люнгман.
- Часть медиа писали, что фонд сокращает график работы оценочной миссии в Украине и не будет пересматривать программу сотрудничества, но в МВФ опровергли эту информацию
- Оценочная миссия МВФ продолжает работать в Киеве, впрочем решение президента Украины Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады Украины восьмого созыва может повлиять на ее дальнейшую работу.
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