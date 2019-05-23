МВФ готов обсудить сотрудничество уже с новым правительством Украины

23 мая, 2019, 18:51

МВФ готов продолжать сотрудничество с новым правительством Украины после его формирования и после выборов

Об этом заявил глава Департамента коммуникаций МВФ Джерри Райс на традиционном брифинге в Вашингтоне, отвечая на вопрос о готовности продолжать сотрудничество с Украиной после решения президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады и его предложения Кабинету министров уйти в отставку, передает УНИАН .

"Мы не комментируем политические процессы в одной стране. Но как я только что сказал, как только будет сформировано новое правительство после выборов - мы по-прежнему готовы возобновить обсуждение о сотрудничестве с Украиной", - сказал Райс.