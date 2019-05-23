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Espreso.tvМирГермания выступает против санкций США по "Северному потоку-2"

Германия выступает против санкций США по "Северному потоку-2"

В Министерстве экономики Германии выступили против экстратерриториальных санкций США против проекта "Северный поток-2"

Об этом сообщает Reuters.

"Министерство экономики Германии приняло к сведению угрозу введения санкций США по проекту газопровода" Северный поток-2 ", заявила пресс-секретарь ведомства в среду. Берлин отвергает санкции, которые имеют экстратерриториальный действие", - сообщает агентство.

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