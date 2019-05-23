Германия выступает против санкций США по "Северному потоку-2"
23 мая, 2019, 11:45
В Министерстве экономики Германии выступили против экстратерриториальных санкций США против проекта "Северный поток-2"
Об этом сообщает Reuters.
"Министерство экономики Германии приняло к сведению угрозу введения санкций США по проекту газопровода" Северный поток-2 ", заявила пресс-секретарь ведомства в среду. Берлин отвергает санкции, которые имеют экстратерриториальный действие", - сообщает агентство.
- Напомним, министр энергетики США Рик Перри во вторник анонсировал принятие законопроекта о санкциях против компаний-участниц проекта "Северный поток-2" в "не слишком отдаленном будущем".
- Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле есть уверенность в завершении строительства "Северного потока-2", несмотря на возможные санкции США.
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