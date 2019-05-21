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У Путина отреагировали на заявление о санкциях против "Северного потока-2"


фото: reuters
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле есть уверенность в завершении строительства "Северного потока - 2", несмотря на возможные санкции США

Об этом сообщает ТАСС.

"Во многом проект уже реализован, и есть определенная уверенность в том, что проект будет финализировать, будет запущен в интересах европейских потребителей голубого топлива", - сказал представитель Кремля.

Комментируя намерение США ввести санкции в отношении проекта строительства газопровода "Северный поток - 2", Песков призвал не забывать о том, что речь идет о международном проекте.

"Это международный проект, участвует целая группа международных крупных компаний - гигантов, проект в большей части уже реализован, обеспечен в большей части финансирования проекта, он продвигается довольно быстрыми темпами", - сказал он.

Песков уверен, что такое проявление недобросовестной конкуренции "неприемлемо не только для нас, но и для многих стран Европы, стран ЕС, о чем они также открыто заявляли".

Напомним, министр энергетики США Рик Перри во вторник анонсировал принятие законопроекта о санкциях против компаний-участниц проекта "Северный поток-2" в "не слишком отдаленном будущем".

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