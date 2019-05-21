Министр энергетики США: санкции против "Северного потока-2" скоро примут
Об этом сообщает Reuters.
Против проекта газопровода "Северный поток-2" выступают США, несколько стран Восточной Европы, Скандинавии и Балтики. Они опасаются, что газопровод увеличит зависимость Европейского Союза от российского газа.
"Сопротивление" Северному потоку-2" все еще очень живое и здоровое в Соединенных Штатах", - отметил Перри.
"Сенат Соединенных Штатов намерен принять законопроект, Палата представителей одобрит его, и он пойдет к президенту, который собирается подписать закон, который наложит санкции на "Северный поток-2", - подчеркнул глава американского энергетического ведомства.
Сенатор-республиканец от Техаса Тед Круз и сенатор-демократ от Нью-Гемпшира Джинн Шейхин подготовили законопроект о санкциях против российского газопровода "Северный поток-2".
Планируется, что ограничительные меры будут направлены на суда, которые прокладывают газопровод, и компании, владеющие этими судами.
Речь идет в частности о двух компаниях, которые имеют контракты на прокладку труб для "Северного потока-2": швейцарскую Allseas и итальянскую Saipem.
Предлагается также усиливать давление на "Газпром" и пять компаний-партнеров по "Северному потоку-2": Uniper и Wintershall из Германии, британско-нидерландский Shell, OMV из Австрии и Engie из Франции.
Владельцам компаний и транспорта предлагают запретить въезд в США и заморозить их активы.
Читайте также
-
13 мая, 2019 Украина - земля чудес!
-
-
-
-