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Espreso.tvОбществоЭкс-адвокат Трампа обменивался информацией со связанной с Россией фирмой

Экс-адвокат Трампа обменивался информацией со связанной с Россией фирмой

Экс-адвокат президента США Дональда Трампа Майкл Коэн провел сотни телефонных разговоров и обменов текстовыми сообщениями со связанной с российским олигархом Виктором Вексельбергом американской фирмой Columbus Nova

Об этом стало известно 22 мая после обнародования судебной документации, передает Радио Свобода.

Именно доказательства активный обмен информацией между Коэном и Columbus Nova позволили спецпрокуроры Роберту Мюллеру на начальном этапе ускорить расследование о вмешательстве России в президентские выборы в США в 2016 году.

Соответствующие документы также показывают, что следователи интересовались деталями выплаты почти $ 500 тыс. со стороны Columbus Nova, основанной Коэном консалтинговой компании.

Мюллер получил 5 ордеров на обыск, прежде чем передать дело Коэна федеральным прокурорам. Содержание этих ордеров был рассекречено по запросу американских СМИ.

В документе говорится об обмене звонками и сообщениями между Коэном и генеральным директором Columbus Nova, который начался в день победы Трампа на президентских выборах в ноябре 2016 и продолжался в течение восьми месяцев.

Между 8 ноября 2016 и 14 июля 2017 зафиксировано более 230 телефонных звонков и 950 текстовых сообщений между телефонами Коэна и гендиректора Columbus Nova.

В декабре 2018 суд признал Коэна виновным в нарушении правил финансирования избирательных кампаний и уклонении от уплаты налогов.

В феврале Коэн, выступая перед Конгрессом, назвал Трампа "мошенником" и "расистом". Он заявил, что президент во время предвыборной кампании продолжал переговоры с Москвой о строительстве небоскреба, хотя по закону не имел на это права. Трамп в ответ обвинил Коэна во лжи. Сейчас Коэн отбывает трехлетний срок за решеткой.

Судебные документы, которыем рассекретили по запросу СМИ, показывают, что федеральные прокуроры сначала относились с подозрением контактов Коэна с Россией и возможных нарушений закона о регистрации иностранных агентов (FARA), хотя в итоге эти нарушения не стали частью обвинений, по которым Коэн получил трехлетний срок.

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