Генпрокурор вскоре обнародует доклад о вмешательстве России в выборы в США
Барр в ходе слушаний в одном из комитетов конгресса США во вторник заявил, что "в течение недели сможет опубликовать доклад для общественности"
По словам генпрокурора, перед публикацией документа с него будет удалена информация, обнародование которой может раскрыть конфиденциальные источники спецслужб, или помешать ходу расследования.
Напомним, в результате двухлетнего расследования спецпрокурор США Роберт Мюллер не нашел доказательств сговора между Дональдом Трампом и Россией.
Генпрокурор США Уильям Барр передал конгресса отчет о докладе спецпрокурора Роберта Мюллера, в котором говорится о том, что прокурор не нашел доказательств того, что Дональд Трамп или люди, связанные с его предвыборной кампанией, "координировали с Россией усилия по воздействию на президентские выборы 2016 года ".
- 26 марта Трамп в очередной раз раскритиковал работу спецпрокурора Роберта Мюллера , который расследовал возможные связи штаба Трампа с Россией.
Читайте также
-
-
-
8 апреля, 2019 Виталий Портников: Перестать стрелять должен Путин
-
-
Читайте также
-
-
8 апреля, 2019 Виталий Портников: Перестать стрелять должен Путин
-