Генпрокурор вскоре обнародует доклад о вмешательстве России в выборы в США

9 апреля, 2019, 19:50

Генпрокурор США Уильям Барр заявил, что доклад спецпрокурора Роберта Мюллера о расследовании вмешательства России в выборы президента США может быть обнародована в течение ближайшей недели

Барр в ходе слушаний в одном из комитетов конгресса США во вторник заявил, что "в течение недели сможет опубликовать доклад для общественности"

По словам генпрокурора, перед публикацией документа с него будет удалена информация, обнародование которой может раскрыть конфиденциальные источники спецслужб, или помешать ходу расследования.

Напомним, в результате двухлетнего расследования спецпрокурор США Роберт Мюллер не нашел доказательств сговора между Дональдом Трампом и Россией.

Генпрокурор США Уильям Барр передал конгресса отчет о докладе спецпрокурора Роберта Мюллера, в котором говорится о том, что прокурор не нашел доказательств того, что Дональд Трамп или люди, связанные с его предвыборной кампанией, "координировали с Россией усилия по воздействию на президентские выборы 2016 года ".