Трамп пообещал расследование против своих оппонентов

26 марта, 2019, 11:49

Президент США Дональд Трамп в очередной раз раскритиковал работу спецпрокурора Роберта Мюллера, который расследовал возможные связи штаба Трампа с Россией

Трамп также пообещал расследование против политических врагов, которые, по его словам, делают "злые" и "предательские вещи", сообщает Радио Свобода.

"Есть много людей, которые делали очень, очень плохие дела, я бы даже сказал предательские вещи против нашей страны... На этих людей обязательно обратят внимание", - сказал американский президент.

При этом он не назвал конкретные имена или поступки этих людей.

Напомним, в результате двухлетнего расследования спецпрокурор США Роберт Мюллер не нашел доказательств сговора между Дональдом Трампом и Россией.

Генпрокурор США Уильям Барр передал конгрессу отчет о докладе спецпрокурора Роберта Мюллера, в котором говорится о том, что прокурор не нашел доказательств того, что Дональд Трамп или люди, связанные с его предвыборной кампанией, "координировали с Россией усилия по воздействию на президентские выборы 2016 года ".