Трамп пообещал расследование против своих оппонентов
Трамп также пообещал расследование против политических врагов, которые, по его словам, делают "злые" и "предательские вещи", сообщает Радио Свобода.
"Есть много людей, которые делали очень, очень плохие дела, я бы даже сказал предательские вещи против нашей страны... На этих людей обязательно обратят внимание", - сказал американский президент.
При этом он не назвал конкретные имена или поступки этих людей.
Напомним, в результате двухлетнего расследования спецпрокурор США Роберт Мюллер не нашел доказательств сговора между Дональдом Трампом и Россией.
Генпрокурор США Уильям Барр передал конгрессу отчет о докладе спецпрокурора Роберта Мюллера, в котором говорится о том, что прокурор не нашел доказательств того, что Дональд Трамп или люди, связанные с его предвыборной кампанией, "координировали с Россией усилия по воздействию на президентские выборы 2016 года ".
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