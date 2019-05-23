Денисова выясняет судьбу 8 бойцов ВСУ, захваченных боевиками

Денисова сообщила, что с целью выяснения всех обстоятельств происшествия и мер, которые осуществляются для освобождения военнослужащих, она обратилась к начальнику Главного управления Военной службы правопорядка ВСУ Игорю Криштуну и в Соединенный центр по координации поиска, освобождению незаконно лишенных свободы лиц, заложников и установлению местонахождения без вести пропавших в районе проведения ООС.

"Это событие находится на моем личном контроле", - заверила омбудсмен.