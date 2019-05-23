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Espreso.tvВойна с РФДенисова выясняет судьбу 8 бойцов ВСУ, захваченных боевиками

Денисова выясняет судьбу 8 бойцов ВСУ, захваченных боевиками

Уполномоченная ВР по правам человека Людмила Денисова взяла на контроль вопрос о местонахождении восьми украинских бойцов, попавших в плен в зоне ООС

Об этом Людмила Денисова написала в Facebook .

"Уточняем информацию о местонахождении восьми украинских военнослужащие ООС, которые 24 мая попали на временно оккупированную территорию в районе Новотроицкого", - отметила она.

Омбудсмен подчеркнула, что соответствующие сведения внесены в ЕРДР по факту совершения уголовного преступления по ст.146 ч.2 УК.

Денисова сообщила, что с целью выяснения всех обстоятельств происшествия и мер, которые осуществляются для освобождения военнослужащих, она обратилась к начальнику Главного управления Военной службы правопорядка ВСУ Игорю Криштуну и в Соединенный центр по координации поиска, освобождению незаконно лишенных свободы лиц, заложников и установлению местонахождения без вести пропавших в районе проведения ООС.

"Это событие находится на моем личном контроле", - заверила омбудсмен.

  • Напомним, 22 мая восемь военнослужащих Вооруженных Сил Украины из состава ООС уклонились от маршрута и попали на временно-оккупированную территорию, где их захватили в плен боевики .
  • Военная прокуратура начала расследовать захват боевиками в плен восьми украинских военнослужащих.
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