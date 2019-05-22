Террористы "ДНР" захватили 8 бойцов ООС

22 мая, 2019, 11:18

Восемь военнослужащих Вооруженных Сил Украины из состава ООС уклонились от маршрута и попали на временно-оккупированную территорию, где их захватили в плен боевики

Об этом сообщает штаб ООС в Facebook.

Отмечается, что военные двигались на грузовом автомобиле в районе населенного пункта Новотроицкое, где и отошли от определенного маршрута.

"Командование Объединенных сил принимает все возможные меры для определения местоположения и возвращения военнослужащих", - говорится в сообщении.

Военная прокуратура внесла сведения в единый государственный реестр досудебных расследований и проводит следственные действия.