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Террористы "ДНР" захватили 8 бойцов ООС


фото: AP
Восемь военнослужащих Вооруженных Сил Украины из состава ООС уклонились от маршрута и попали на временно-оккупированную территорию, где их захватили в плен боевики

Об этом сообщает штаб ООС в Facebook.

Отмечается, что военные двигались на грузовом автомобиле в районе населенного пункта Новотроицкое, где и отошли от определенного маршрута.

"Командование Объединенных сил принимает все возможные меры для определения местоположения и возвращения военнослужащих", - говорится в сообщении.

Военная прокуратура внесла сведения в единый государственный реестр досудебных расследований и проводит следственные действия.

 

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