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Военная прокуратура расследует захват в плен украинских военных

Военная прокуратура начала расследовать захват боевиками в плен восемь украинских военнослужащих

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Украины.

Военной прокуратурой внесены сведения в единый государственный реестр досудебных расследований и проводятся следственные действия, говорится в сообщении.

Отмечается, что предварительной информации Штаба операции Объединенных сил, сегодня утром 8 военнослужащих Вооруженных Сил Украины из состава Объединенных сил, двигаясь на грузовом автомобиле в районе н.п. Новотроицкое, отклонились от определенного маршрута и попали на временно-оккупированную территорию, где были задержаны боевиками вооруженных формирований РФ, говорится в сообщении.

Отмечается, что командование Объединенных сил принимает все возможные меры для определения местоположения и возвращения военнослужащих.

 

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