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Espreso.tvСпортАзербайджан обвинил Армению в провокации с экс-футболистом "Шахтера"

Азербайджан обвинил Армению в провокации с экс-футболистом "Шахтера"


фото: AFP
Азербайджан обвинил Армению в спекуляциях вокруг отказа армянского футболиста "Арсенала" Генриха Мхитаряна лететь на финал Лиги Европы в Баку

Об этом сообщает az.sputniknews .

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Азербайджана Лейла Абдуллаева заявила, что Армения использует полузащитника "Арсенала" Генриха Мхитаряна в своих провокационных целях. Ранее лондонский клуб объявил о том, что после обсуждения вопроса с футболистом и его семьей было решено, что он не поедет в Баку.

"Этот шаг еще раз продемонстрировал, что Армения не намерена готовить свой народ к миру, а использует игрока" Арсенала "армянского происхождения в своих провокационных целях", - сказала Абдуллаева.

Армения и Азербайджан много лет находятся в состоянии конфликта из-за спорного статуса Нагорного Карабаха. В СМИ неоднократно сообщалось о существовании неформальных ограничений на въезд в Азербайджан граждан Армении.

Мхитарян в 2015 году не поехал с дортмундской "Боруссией" на выездной матч против азербайджанской "Габалы", а в прошлом году пропустил гостевую игру "Арсенала" с азербайджанским "Карабахом" в рамках группового турнира Лиги Европы.

Ранее УЕФА заверил, что Мхитарян сможет беспрепятственно въехать в Азербайджан на финал Лиги Европы.

Генрих Мхитарян играл за "Шахтер" с 2010 до 2013 года.

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