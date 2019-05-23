Азербайджан обвинил Армению в провокации с экс-футболистом "Шахтера"
Об этом сообщает az.sputniknews .
Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Азербайджана Лейла Абдуллаева заявила, что Армения использует полузащитника "Арсенала" Генриха Мхитаряна в своих провокационных целях. Ранее лондонский клуб объявил о том, что после обсуждения вопроса с футболистом и его семьей было решено, что он не поедет в Баку.
"Этот шаг еще раз продемонстрировал, что Армения не намерена готовить свой народ к миру, а использует игрока" Арсенала "армянского происхождения в своих провокационных целях", - сказала Абдуллаева.
Армения и Азербайджан много лет находятся в состоянии конфликта из-за спорного статуса Нагорного Карабаха. В СМИ неоднократно сообщалось о существовании неформальных ограничений на въезд в Азербайджан граждан Армении.
Мхитарян в 2015 году не поехал с дортмундской "Боруссией" на выездной матч против азербайджанской "Габалы", а в прошлом году пропустил гостевую игру "Арсенала" с азербайджанским "Карабахом" в рамках группового турнира Лиги Европы.
Ранее УЕФА заверил, что Мхитарян сможет беспрепятственно въехать в Азербайджан на финал Лиги Европы.
Генрих Мхитарян играл за "Шахтер" с 2010 до 2013 года.
- 21 мая стало известно, что армянский полузащитник "Арсенала" Генрих Мхитарян пропустит финал Лиги Европы против "Челси" в Баку из-за своей национальности.
- Английские болельщики не хотят лететь в Баку на финал Лиги Европы между "Челси" и "Арсеналом", клубы вернут УЕФА 6 тыс. билетов .
Читайте также
-
23 мая, 2019 Виталий Портников: Украина исчезает с доски
-
-
-
22 мая, 2019 Продавцы хаоса
-
Читайте также
-
-
-
22 мая, 2019 Продавцы хаоса